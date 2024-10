La contundente reacción del periodista que dio la primicia de Gago a Boca ante la negativa del DT: “Es lógico que…”

Estas últimas 24 horas han sido bastante movidas respecto a la situación de Fernando Gago como sucesor de Diego Martínez en el banco de Boca Juniors. Lo que comenzó como un rumor aún con el Gigoló en el puesto en los días previos a su renuncia, pasó a ser una posibilidad latente con el avanzar en la semana, y en los últimos días se terminó instalando prácticamente como un hecho.

Finalmente, este sábado por la tarde trascendió la información de que ya estaba todo confirmado a partir de un posteo en X de César Luis Merlo: "Fernando Gago es el nuevo entrenador de Boca, que ya acordó con Chivas el pago de la cláusula de salida. El Rebaño Sagrado tiene muy avanzada la llegada de Gerardo Espinoza como sucesor del argentino", escribió el periodista, generando un revuelo aún mayor del que ya había..

César Luis Merlo anunció la salida de Gago de Chivas para ir a Boca. (Foto: captuta @CLMerlo)

Por supuesto, esta primicia generó un gran revuelo tanto en Argentina como en México. A tal punto llegó la noticia que el mismo Pintita la desmintió en persona horas después: "No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. No tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque lo que se generó es muy fuerte. No ha pasado. Ni conmigo ni con mi entorno, nadie se comunicó", aseguró en la previa del clásico tapatío ante Atlas.

La negativa de Gago sobre su salida de Chivas y la oferta de Boca

"Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más. Puede ser que esté siete años acá. Es el hoy, siempre vivo el presente. Soy muy claro en lo que pretendo, tengo una comunicación constante con el club. No sé porqué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol", agregó a continuación de manera esquiva al ser consultado sobre si entonces seguiría definitivamente como DT de Guadalajara, declaraciones que repetiría en el post partido.

César Luis Merlo reafirmó su primicia, a pesar de la negativa de Gago. (Foto: captuta @CLMerlo)

Sin embargo, Merlo se mantuvo firme y revalidó la primicia que había dado horas antes: "Fernando Gago niega siquiera un llamado de Boca pero nunca confirma su continuidad en Chivas. Ratifico mi información: su salida al Xeneize es un hecho. Es lógico que antes de un clásico niegue todo y más aún si no se firmó su rescisión. Fin del tema para mí", sentenció de manera contundente el periodista nuevamente en X. ¿Se cumplirán finalmente sus palabras?