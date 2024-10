El posteo de la pareja de Gago tras los silbidos de los hinchas de Chivas de Guadalajara

Fernando Gago vive horas movidas. Durante la jornada de este sábado el director técnico de las Chivas de Guadalajara dirigió a su equipo en lo que fue derrota en una nueva edición del clásico ante Atlas. De local, el equipo de Pintita cayó por 3-2 y, como si fuera poco, los hinchas lo recibieron en medio de un clima hostil.

Mientras la incertidumbre reina en el público del Rebaño Sagrado, el director técnico recibió silbidos y abucheados tanto antes como durante y post partido. Como consecuencia Verónica Laffitte, pareja del exjugador de Real Madrid y Roma, entre otros, le dedicó un tierno posteo en las redes.

El posteo de la pareja de Gago

A lo largo de los 90 minutos compartió diferentes imágenes de lo sucedido en el campo y en las tribunas, mientras se disputaba el clásico Tapatío. Tras la finalización del mismo, con la derrota consumada para Chivas de Guadalajara, subió un video enfocando a Gago en el que escribió: "Te amo".

Esto se da en medio de los rumores de su llegada a Boca, donde tendría todo acordado para ser el reemplazante de Diego Martínez. Según trascendió, Pintita viajará en los próximos días a Argentina, luego de rescindir con Chivas, para ser oficializado en su nuevo cargo.

Pese a esto, ante los micrófonos Gago aseguró no tener un ofrecimiento formal: "Lo voy a dejar bien claro: yo no recibí ninguna oferta. No tuve nada, ningún contacto, ni yo ni gente de mi entorno. Es algo que no se de dónde salió, no corresponde de mi parte".