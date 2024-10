Video: los hinchas de Chivas y un clima hostil para Gago en la previa del clásico

Fernando Gago está a un paso de ser el nuevo director técnico de Boca. Pese a sus declaraciones, donde negó cualquier tipo de contacto con el entorno del Xeneize, Pintita tiene todo acordado para rescindir su contrato (el cual vence en mayo del 2025) y emprender su viaje rumbo a Argentina.

Su última función como DT de las Chivas de Guadalajara será este sábado por la noche en el marco de la 11ª fecha del torneo de la Liga de México. Allí su equipo se verá las caras con Atlas en el marco de una nueva edición del clásico de la ciudad, el cual se jugará en el estadio Akron.

Los silbidos a Gago

En este contexto, donde no hay confirmación oficial sobre su futuro y la incertidumbre se adueña de los hinchas, Fernando Gago fue recibido de una particular manera por el público de las Chivas de Guadalajara. Las cámaras captaron el momento en el que Pintita comenzó su camino rumbo a los vestuarios.

Allí, custodiados por una gran cantidad de efectivos de seguridad, los hinchas no dudaron en expresarse al ver la figura de su, por ahora, director técnico. Ni bien Pintita apareció en escena comenzaron a escucharse una gran cantidad de silbidos y abucheos, los cuales no tardaron en viralizarse.

Luego de esta situación, y antes del inicio del partido, Gago enfrentó los micrófonos y negó todo: "No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. No tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte. No ha pasado. Ni conmigo ni con mi entorno, nadie se comunicó".