Gago negó un arreglo con Boca, pero una incisiva repregunta ¿lo deschavó?: “A ver…”

Fernando Gago se encuentra en la previa de un partido clave por la Liga de México. El actual director técnico de las Chivas de Guadalajara se prepara para dirigir a su equipo ante Atlas, en condición de local, en el marco de una nueva edición del clásico Tapatío.

Todo esto, en medio de los rumores que lo acercan cada vez más al banco de suplentes de Boca. En las últimas horas se conoció que restan solo detalles para que Pintita viaje a Argentina, firme su contrato y se oficializado como el nuevo reemplazante de Diego Martínez.

En la previa del compromiso, que comenzará este sábado a partir de las 22.05 (hora de Argentina), Gago sorprendió con una inesperada respuesta ante los micrófonos. Ante los micrófonos de Telemundo, el director técnico habló en la previa de un duelo trascendental para su equipo.

La palabra de Fernando Gago

Para comenzar, antes de que le preguntaran sobre los rumores que lo acercaban a Boca, comenzó: "Lo voy a aclarar para serles sinceros. Yo no tuve ninguna oferta, ningún llamado. No sé de dónde salen estas informaciones. Para mí esta semana de trabajo fue muy tranquila porque fue normal. Fue una semana previa a un clásico donde se generan muchas emociones y sensaciones".

"No me contactó nadie. No sé de dónde salió esa información. No tuve contacto con nadie de ningún club. Lo digo acá porque se generó muy fuerte. No ha pasado. Ni conmigo ni con mi entorno, nadie se comunicó", sumó Fernando Gago, quien tiene contrato hasta mayo del 2025.

Al ser consultado sobre si se quedaría hasta final de año en caso que los resultados lo acompañaran, Pintita soltó: "A ver... Todo puede pasar en el fútbol, eso está muy claro. Hoy perdemos, perdemos cinco partidos y puede ser que yo no esté más. Puede ser que esté siete años acá. Es el hoy, siempre vivo el presente. Soy muy claro en lo que pretendo, tengo una comunicación constante con el club. No sé porqué se instaló este rumor, pero es parte del fútbol. Trato de alejarme a todo lo que es ajeno al día a día".

La situación de Fernando Gago

Si bien aún no hay información oficial al respecto, MDZ pudo saber el contrato que firmaría Gago en Boca sería por dos años. Igualmente, desde Brandsen 805 no quieren comunicar nada aún porque oficialmente, hasta que se juegue el encuentro de esta jornada, sigue siendo DT de Chivas. Por lo tanto, habrá que esperar a que finalice el compromiso para el anuncio definitivo.

La idea es llegar el lunes para ya poner la firma en el contrato. Viajará al país con todo su cuerpo técnico (que incluye a Fabricio Coloccini), con la excepción de Federico Insúa, que dejará de trabajar junto a él. Se decía que el Pocho podía tomar las riendas del Rebaño Sagrado, pero finalmente los directivos del cuadro mexicano se decantarían por Gerardo Espinoza.