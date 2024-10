El vaticinio del astrólogo de Boca para Gago como DT xeneize: "La sinastría de Fernando es muy…"

Fernando Gago está cada vez más cerca de ser oficializado como director técnico de Boca. Pintita, que actualmente se encuentra al frente de las Chivas de Guadalajara, es el elegido por Juan Román Riquelme para ocupar el puesto vacante que dejó la salida de Diego Martínez.

En este contexto el nombre del exjugador del Real Madrid y Roma, entre otros, ha marcado agenda. Todos hablan de su inminente arribo al club que lo vio nacer futbolísticamente y en el cual logró dar ocho vueltas olímpicas: seis en el plano local y dos a nivel internacional.

El astrólogo se refirió a la elección de Gago como DT de Boca.

Entre la enorme cantidad de comentarios al respecto de la elección de Fernando Gago como director técnico de Boca, hubo uno que resaltó del resto. Se trata del de Giorgio Armas, astrólogo que saltó a la fama por sus predicciones en la previa de cada compromiso del Xeneize.

"Tuve mucho que ver con el nombre elegido, tuve mucho que ver para la llegada de Gago, hace dos años vengo insistiendo. Hace dos años lo estoy pidiendo, a todo el mundo le dije. A Ameal cuando era presidente, a Román, a los hermanos", comenzó sin ponerse colorado e inflando el pecho.

Gago podría dirigir su último partido en Chivas el fin de semana.

Posteriormente, en su diálogo con diario Olé, completó: "La sinastría de Gago y Palermo es muy buena y con ellos Boca sería campeón. Palermo no va llegar por cuestiones políticas, Gago ya casi está. Y con él Boca tiene mejores chances de salir campeón de la Libertadores en 2025, más que en 2023".

Sobre su postura de cara a una posible firma y posterior debut, Armas expresó: "Por mi parte astrológica y por estar en Boca, tengo que hacerle un buen debut y una buena firma. Almirón iba a jugar con San Lorenzo en un buen horario, pero la AFA cambió y me malogró el debut por una hora, un debut que no me gustó, y por eso se nos cayó todo al final".

"Si Gago viene con buen debut, que me han permitido hacerlo, y aparte con la firma, creo que en 2025 tenemos aspectos de campeón", sentenció el astrólogo que supo mostrarse muy cerca del ciclo de Jorge Almirón en la temporada 2023.