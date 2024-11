Vaccari, sin pelos en la lengua tras el pobre empate de Independiente: "Fuimos un desastre"

Si bien hace 12 partidos que el equipo no pierde en el marco de la Liga Profesional (en medio de esa racha le ganó a Godoy Cruz y perdió con Vélez en Copa Argentina), Julio Vaccari no se fue para nada conforme tras el empate sin goles entre Independiente y Sarmiento, en Junín.

El Rojo, que actualmente ocupa puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, perdió la posibilidad de acercarse a la zona de Libertadores. Luego del encuentro, el director técnico enfrentó los micrófonos y manifestó todo su enojo por la performance que mostraron sus dirigidos ante el Verde.

Independiente igualó sin goles ante Sarmiento.

"Fue el peor partido desde que estoy en el club. No hay más análisis", comenzó el ex DT de Defensa y Justicia en sus explosivas declaraciones. "No hay evolución ni involución. Fuimos un desastre. Siempre existe la chance de cambiar el sistema. Ahora me subo al micro y ya analizo a Unión", sumó Vaccari.

Posteriormente, a la hora de asumir su responsabilidad, el entrenador de Independiente expresó: "Pusimos a Loyola de 4 (lateral derecho) porque tiene más profundidad que Santi (Salle). Con los cambios buscamos más claridad para circular el balón. No nos faltó carácter, sí nos faltó decisión. La responsabilidad de hoy es toda mía".

Por último, con un marcado fastidio, dejó clara su postura con respecto a los jugadores que fueron suspendidos tras el "yate gate". "No hablo más del tema Pellegrino y Tarzia. La decisión fue mía y yo todo lo que tenga para decir de acá en más lo hablo en el seno del grupo", sentenció Vaccari.