Vaccari reveló el llamativo consejo que les dio a los jugadores del "yate gate" en Independiente: "Sean..."

Ni la victoria como visitante ante Lanús le trajo tranquilidad a Independiente, convulsionado por los últimos malos resultados. Sucede que en el marco de los días libres que otorgó el entrenador Julio Vaccari, un grupo de jugadores fueron parte de una fiesta en un yate, que fue retratada en una serie de imágenes virales que desataron el escándalo.

Tras la viralización de las imágenes, Vaccari separó del plantel a dos de los participantes de la fiesta (aunque acusan que el motivo es otro), Marco Pellegrino y Diego Tarzia. Este sábado, el equipo debía disputar su primer partido sin estos dos jugadores y tras el episodio. Fue empate 1-1 ante Godoy Cruz como local, con sabor amargo porque el visitante lo empató sobre el final.

La frase de Vaccari sobre el escándalo de Independiente

Tras el encuentro, Vaccari no pudo evitar la pregunta sobre el tema que afectó al mundo Independiente y, lejos de evitarla, dejó una confesión. "No soy quién para reflexionar sobre nada. Voy a ser sincero, lo sucedido el sábado lo sabía desde el primer día. Es más, todas las fotos y videos a mi me llegaron, a gente que trabaja conmigo", señaló.

Sobre el episodio de yate, agregó: "Los futbolistas en su día libre son libres de hacer lo que les plazca. Pero pará, no lo comparto. No me gusta. Sí aconsejo. Les digo: 'che, querés salir, fijate la manera. Cómo, dónde. Muchas redes sociales, mucho teléfono. Sean vivos'. Pero en mi día libre a mi nadie me mueve de mi casa,. Los futbolistas pueden hacer lo que quieran siempre y cuando, al momento de entrenar o jugar rindan. Con lo de ese día no hay nada que objetar a los jugadores, pero sí corregirlos. Yo no creo que este sea el camino de su profesión, de lo que les va a traer buenos resultados como profesionales".

Luego, Vaccari se refirió exclusivamente a las suspensiones de Tarzia y Pellegrino: "Respecto a lo de Diego y Marcos, es una situación diferente. Sucedió algo que pone en integridad la salud institucional, y cuando eso sucede hay algo que se rompe y hay que tomar decisiones. Soy un técnico que no me gusta castigar, cobrar multas, pero sí explicar. Un aviso, dos, tres. Cuando uno cree que la salud o integridad institucional se pone en juego, hay que tomar decisiones. De esa manera lo hemos resuelto en el vestuario y es ahí donde va a quedar la situación".

Finalmente, aclaró: "La decisión de Pellegrino y de Tarzia es pura y exclusivamente mía. No hay absolutamente nadie que haya participado. El entrenador es el único facultado y capacitado para tomar una decisión así”.