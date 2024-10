La confesión de Lomónaco, partícipe del "yate gate", tras el empate de Independiente: "Tuvimos un día libre y..."

Independiente lo ganaba 1-0 ante Godoy Cruz pero sobre el final sufrió el empate del Tomba, definitivo y cálido por la fecha 19 de la Liga Profesional. Se trata del partido siguiente al escándalo que marcó la semana del Rojo, luego de que los futbolistas Diego Tarzia y Marcos Pellegrino fueran separados del plantel por un acto de indisciplina.

Al volante y el central se los vio junto a Santiago Toloza, Ignacio Maestro Puch, Felipe Loyola y Kevin Lomónaco en una fiesta con modelos en un yate, cuyas imágenes se viralizaron en las redes sociales. A partir de allí, el entrenador Vaccari decidió sancionar a los dos primeros, quienes en las redes sociales se mostraron arrepentidos.

La palabra de Lomónaco sobre el final del partido

Lomónaco, una de las figuras del Rojo que estuvo en ese yate, fue titular este sábado por la noche y contó que la decisión del DT no se debe a la participación de los futbolistas de esa fiesta. Adem´,as agregó: "El grupo está unido y yo creo que lo demostramos en la cancha. Todos hacen un gran esfuerzo y se ve".

Sobre el escándalo, señaló: "Creo que se entendió mal, porque piensan que fue por lo del barco que los desafectaron del plantel pero fue por cosas internas de la semana que los chicos no cumplieron. Son cosas de vestuario que quedan ahí. La gente habla mucho, es la realidad. Piensa que éramos todos los del barco y no pasa nada. Tuvimos un día libre y somos personas que podemos disfrutar de hacer lo que queramos. Fue por otra cosa lo de ellos. No tuvieron problema, cumplieron con lo que pasó y ojalá que para el próximo partido estén y si no se verá".

Sobre el empate agónico de Independiente, Lomónaco se mostró apesadumbrado. "Con mucha bronca. Hicimos un gran esfuerzo para llevarnos los tres puntos. Son cosas que pueden pasar. Nos empatan con una pelota parada. Hay que seguir porque falta mucho. Venimos de dos victorias importantes. Tampoco perdimos aunque tengo bronca porque hicimos un gran partido para llevarnos los tres puntos y se nos escapó sobre el final", sentenció.