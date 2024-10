La ITF anunció un cambio clave en el tenis desde 2025 y despertó polémica

Históricamente, el tenis se ha caracterizado por ciertos conservadurismo y tradición y la actualización de las reglas no es su principal cualidad. Pero, hace semanas, se supo que Wimbledon dejará de tener jueces de línea y que su labor será reemplazada por la tecnología desde el año próximo. Y, ahora, una nueva noticia sacude al circuito: la Federación Internacional de Tenis (ITF) por sus siglas en inglés) confirmó que el “coaching” estará permitido desde el 1 de enero de 2025. Se trata de un tema que siempre trajo controversias y posturas opuestas y que ha estado bajo la lupa desde 2017.

La ITF aseguró que desde la próxima temporada los entrenadores podrán comunicarse con los tenistas, ya sea verbal o gestualmente, sin problemas. Eso sí, deberán ser “breves y discretos”, no podrán hacerlo durante los puntos y en los cambios de lado tendrán permitido extenderse más. Antes, el intercambio estaba prohibido y hacerlo significaba una sanción económica. Aunque siempre existió polémica dado que se hallaban las formas de evadir el castigo: los protagonistas inventaban señas que solo entrenador y tenista comprendían, cruzaban gestos o incluso hablaban sin sufrir represalias. Siempre hubo quienes, como el australiano Nick Kyrgios, por ejemplo, se quejaban de que la regla era “una falacia” porque muy pocos la respetaban.

Nick Kyrgios está en contra del coaching y cree que no se lo respeta en el tenis.

Desde 2017, la ITF viene probando el “coaching” en distintos torneos, como los Grand Slam, pero aún no había dejado de ser una suerte de test para pasar a ser una medida confirmada. Finalmente, luego de siete años, desde el 2025 el “coaching” estará permitido; aunque no de manera obligatoria: cada federación (ATP, WTA, ITF) podrá decidir si utilizarlo o no. El objetivo, según dijeron desde la entidad, es hacer el tenis “más justo y entretenido” y creen que aliviará la presión sobre los jueces de silla a la hora de sancionar el “coaching”.

El director de la ITF, Stuart Miller, argumentó: “Hemos recibido devoluciones de todos los interesados, incluyendo jugadores, entrenadores y umpires. Los jugadores sintieron que ha sido una herramienta positiva, haciendo los torneos más interesantes”. Y profundizó: “Los entrenadores dijeron que ayudará a los jugadores a mejorar, mientras que a los umpires les permitirá concentrarse más para controlar el partido y tomar la decisión adecuada. Todos creemos que será un cambio positivo para el tenis”. Sin embargo, no todos los jugadores coinciden. El ruso Daniil Medvédev dejó una de las posturas menos confrontativas. “Nunca he estado en contra del “coaching”, pero sé que no lo voy a utilizar, porque con mi entrenador sabemos cómo trabajamos juntos. Puede que lo utilice una vez cada 10 o 20 partidos, en el que él intente introducir algo durante el juego, pero la mayoría de las veces no lo vamos a necesitar”. Pero hay otros que han sido más radicales.

2022: Uno de los llamados de atención a Tsitsipas por coaching

A favor del coaching

Uno de los primeros en pronunciarse fue Stéfanos Tsitsipás. El griego, que muchas veces fue eje de grandes polémicas por las exacerbaciones de su padre y ex entrenador Apostolos, se mostró aliviado porque se formalizara “una práctica llevada a cabo por todos los tenistas”. Y ahondó: “Mi entrenador no ha sido tan discreto como otros, pero esto siempre ha ocurrido. Yo he recibido muchas advertencias y sanciones por “coaching”, lo que me parecía injusto. Pero ahora que está legalizado, estoy más que contento de no tener que lidiar con jueces que son tan estrictos y que arruinan, de alguna forma, el juego”. En esta misma línea habló la número 2 de la WTA, Iga Swiatek: “Comprendo que los jugadores digan que es un deporte individual, pero, por otro lado, en la mayoría de los deportes hay “coaching”. En el fútbol, los entrenadores pueden gritar y en el básquetbol hasta hay tiempos muertos”.

Taylor Fritz, de los más contundentes a la hora de opinar. (Foto: ATP Tour)

En contra del coaching

Por otra parte, no se quedaron callados los que se vieron disgustados con la noticia. Cuando en 2022 la ITF anunció que permitiría el coaching de manera provisional, Taylor Fritz, finalista del último US Open, lanzó: “Realmente lo odio. No es algo que deba formar parte de nuestro deporte. El tenis es un deporte individual, así que ¿por qué podría ayudarte otra persona?”. Con la práctica confirmada, ahora insistió: “Descubrirse uno mismo en la cancha es una parte muy importante de nuestro deporte. Tienes que cambiar las cosas por ti mismo, descubrir por ti mismo lo que está pasando, ajustarte a lo que hace el oponente”. Cerca suyo se mostró el canadiense Denis Shapovalov, que fue contundente: “No solo como tenista, pero también como fan, es triste ver esta nueva regla. El tenis es especial porque estás ahí solo. ¿Por qué vas a intentar cambiar la belleza de este juego?”. Pasaron siete años de pruebas, pero aún no hay unanimidad. Estará permitido desde el año próximo; pero el “coaching” todavía divide a los tenistas”.