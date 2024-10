Messi no para: hat-trick en 10 minutos y récord histórico con Inter Miami

A sus 37 años, se encuentra mejor que nunca. Ya relajado por haberse sacado la mochila que cargaba al no ganar títulos con la Selección argentina, el presente de Lionel Messi es inmejorable. Tal es así que este sábado, en una nueva presentación del Inter Miami, se despachó con un hat-trick en apenas diez minutos.

Y los goles no solamente sirvieron para sentenciar la victoria 6-2 ante New England, si no que para seguir agigantando la figura del mejor jugador del mundo. A poco más de un año de su llegada al equipo de la Major League Soccer de los Estados Unidos, el 10 se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Garzas.

El 33º gol de Messi en Inter Miami

Sí, en 36 partidos llegó a los 33 gritos y mira a todos desde arriba. Este sábado por la tarde, Messi superó a Leonardo Campana, quien dos fechas atrás había pasado a Gonzalo Higuaín. El ecuatoriano firmó 32 gritos hasta el momento y el Pipa, que jugó 70 encuentros en Inter Miami, llegó a 29.

El mejor jugador del mundo logró convertir un solo gol en la edición 2023 de la MLS. El año pasado, también sumó diez en la Leagues Cup, torneo que se convirtió en el primer título en la historia de las Garzas. En la corriente temporada el GOAT aportó 20 más en el torneo local y dos en Concachampions.

Los máximos goleadores de la historia de Inter Miami