La contundente postura de Diego Milito sobre las SAD: “Yo creo absolutamente en…”

Racing, que viene de vencer este fin de semana en un vibrante partido 4-3 a Defensa y Justicia y ya piensa en la ida ante Corinthians este jueves en Brasil por Sudamericana, tiene un movido fin de año no solamente desde lo deportivo. En menos de dos meses, el 15 de diciembre, tendrá las que se espera sean las elecciones más disputadas e importantes de la última década y media.

Diego Milito se configura como un muy sólido candidato para vencer al oficialismo y quitarle la presidencia después de 12 años. Con la presencia de nombres en su fórmula como Hernán Lacunza (vinculado a Mauricio Macri) y Martín Ferré (vinculado a Daniel Scioli), se instaló el rumor de que la agrupación se metería en la disputa en favor de la instauración de las Sociedades Anónimas Deportivas.

Milito había negado que quisiera convertir a Racing en una SAD. (Foto: Archivo)

Si bien el Príncipe había negado recientemente que tuviera intenciones de involucrar a la Academia en esos asuntos (el club tuvo una muy mala experiencia a principios de siglo con Blanquiceleste S.A., cuando estuvo a punto de desaparecer), volvió a expresar su postura al respecto y lo hizo extensivo todos los clubes del país.

"No hay lugar para las SAD en el fútbol argentino. Yo creo absolutamente en las asociaciones civiles sin fines de lucro. Bien administradas, con cuadros profesionales. Tenemos un millón de casos de éxito en nuestro fútbol. Entonces, no hay lugar para las SAD", aseguró contundentemente en diálogo con Alejandro Wall para Tiempo Argentino..

Y agregó en la misma sintonía: "Yo ya me manifesté y me sigo manifestando. Yo me formé en una asociación civil y soy un convencido de que los clubes son de los socios. Tenemos que administrarlos bien, con gente profesional", sentenció Milito, para llevarle tranquilidad a todos los hinchas de Racing que estaban preocupados por los rumores.