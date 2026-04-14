En vivo: Estudiantes de La Plata se impone 2-1 sobre Cusco, que juega con diez

Por la fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata, que viene de empatar 1-1 en su debut contra Independiente Medellín en Colombia, va por su primer triunfo en esta edición del máximo certamen continental y recibe en el Estadio UNO a Cusco de Perú, el rival más débil del Grupo A.