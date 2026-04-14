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Estudiantes de La Plata

En vivo: Estudiantes de La Plata se impone 2-1 sobre Cusco, que juega con diez

Estudiantes gana con los goles de Farías al minuto 28 y Palacios al 48'. Colitto, que había marcado el empate parcial de Cusco a los 31', vio la roja a los 51'.

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Estudiantes enfrenta a Cusco en UNO.

Estudiantes enfrenta a Cusco en UNO.

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Por la fecha 2 de la Copa Conmebol Libertadores 2026, Estudiantes de La Plata, que viene de empatar 1-1 en su debut contra Independiente Medellín en Colombia, va por su primer triunfo en esta edición del máximo certamen continental y recibe en el Estadio UNO a Cusco de Perú, el rival más débil del Grupo A.

El gol de Farías para el 1-0 de Estudiantes

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El gol de Colitto para el empate de Cusco

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El golazo de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El gol de Palacios para el 2-1 de Estudiantes

El minuto a minuto de Estudiantes - Cusco

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