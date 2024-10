La impactante revelación del Dibu Martínez tras la sanción de la FIFA: "A veces tienen algo contra mí, pero..."

Con una presencia estelar de Emiliano Martínez, el Aston Villa hizo historia ante el Bayern Munich. Le ganó por 1 a 0 en Birmingham en el marco de la segunda fecha de la fase de grupos de la Champions League, justamente ante uno de los equipos más fuertes de Europa y en la temporada de regreso a la máxima competencia continental.

El arquero argentino nuevamente fue crucial para el equipo de Unai Emery al presentarse infranqueable tanto en la primera etapa en la que le tapó un remate sensacional al francés Olise, como en la segunda cuando en el minuto final sacó un cabezazo con destino de gol de Harry Kane.

Las declaraciones del Dibu Martínez

Finalizado el partido, el arquero argentino brindó declaraciones con la televisión argentina, en la que respondió ante las reacciones de afecto por parte de Argentina y algunos países de Latinoamérica. "Hay gente que te quiere y gente que no te quiere. Eso es algo que no podés controlar. Pero yo doy todo por mi club y por mi Selección y trato de dar lo mejor de mí. A veces tienen algo contra mí, pero no es algo que yo pueda controlar. Trato de disfrutar del fútbol. Disfruto de mi equipo y de mi país", sentenció.

Luego, habló sobre cuál es el techo del Aston Villa: "No sabemos cuál es el techo, es la primera vez que estamos acá. Hoy jugamos con uno de los favoritos de la Champions, como el Bayern, y demostramos que podemos jugar de Igual a igual a cualquiera, especialmente en casa. Nos tiene que dar ese plus de confianza".

La atajada del Dibu Martínez en el primer tiempo

Por otro lado, el Dibu Martínez también señaló cuál es su propio techo: "Yo soy un enfermo de seguir creciendo, lograr ser el mejor, ganar todo con el Aston Vila. Me propuse jugar Champions con el Vila y lo conseguí, con la Selección igual. Techo no tengo y quiero seguir creciendo y lo trato de mostrar todos los fines de semana"

Sin embargo, tras los elogios, el arquero argentino igual fue autocrítico: "Me están metiendo muchos goles en Premier y es algo que a mí me afecta muchísimo. Soy fanático de los arcos en cero y trabajo mucho para eso".