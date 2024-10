Cargadas tras Independiente-Lanús, pelea en el túnel y mea culpa de Mancuello: “Hubo actitudes nuestras que no fueron buenas”

Independiente consiguió este viernes por la noche un importantísimo triunfo 2-0 como visitante sobre Lanús por la fecha 18 de la Liga Profesional. Con goles de Federico Mancuello a los 54 minutos y Gabriel Ávalos a los 79', no solamente sumaron 3 puntos vitales para meterse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2025, sino que además cortaron una larga racha de 8 años y 12 partidos sin vencer a sus vecinos del sur. Desde 2016 (su última victoria hasta ayer), acumulaban 5 empates y 7 derrotas, con varias eliminaciones mata-mata de por medio.

Toda esta situación desembocó en que el encuentro tomara un matiz más picante que lo habitual y que, una vez finalizado el compromiso, ocurrieran unos lamentables incidentes en el túnel de la cancha, camino a los vestuarios. Como se pudo ver en distintas grabaciones e imágenes que recorrieron los medios y las redes sociales, se desató un fuerte cruce entre los jugadores del Rojo y del Granate luego de que, supuestamente, los primeros hubieran cargado a los otros por el resultado.

Los incidentes post Lanús 0-2 Independiente

Estas penosas imágenes generaron, por supuesto, mucha repercusión. Mancuello, autor de uno de los dos goles y uno de los máximos referentes del plantel de los de Avellaneda, realizó un profundo mea culpa: "Estoy un poco triste por el final, porque son cosas que en el fútbol ya no pueden pasar. Creo que los equipos deben aprender a ganar y nosotros fallamos en ese momento porque tuvimos actitudes malas con el equipo rival. Les pedimos disculpas porque eso no debe pasar y no es algo que nos representa a nosotros como club. Eso está de más", reconoció.

El pedido de disculpas de Mancuello

Por otro lado, el volante de 35 años fue consultado sobre los motivos de la escaramuza, a lo que explicó: "Exactamente no sé lo que pasó. Reclamaban algo de que arrojamos algo al banco de ellos por el partido. Son situaciones que no pueden pasar ya. Nosotros damos imágenes muy fuertes en la sociedad y me parece que no está nada bueno que un equipo que gana tire cosas al banco suplente de otro equipo", remarcó.

Por último, insistió en mostrarse arrepentido con todo lo sucedido para con los jugadores de Lanús: "Pido disculpas nuevamente porque representamos un equipo muy grande y los jugadores debemos tener acciones que representen el escudo que vestimos", sentenció el 11 de Independiente.