Por qué De Paul comparó a Leo Messi con Michael Jordan: “Cada vez que entraba a una cancha era como un…”

Hablar sobre la figura de Lionel Messi, y lo que significa para la Selección argentina, no es ninguna novedad. El 10, que jugó ante sus hinchas por primera vez tras la coronación en la Copa América, vivió una noche soñada en la goleada de la Albiceleste ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas.

No solo convirtió el primero, el quinto y el sexto (uno mejor que otro), si no que también asistió a sus compañeros de ataque para que tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez brillaran a su lado. Como consecuencia, merecidamente, el estadio Monumental se rindió a los pies del GOAT con un sinfín de ovaciones.

La declaración de De Paul tras el triplete de Messi

Los adjetivos quedan cortos para describir lo que significa el mejor jugador del mundo para la Selección argentina y su público. En este contexto, quien utilizó una particular frase para hablar sobre el presente de Messi y la brillante etapa que vive a sus 37 años fue Rodrigo De Paul.

El Motorcito de la Albiceleste habló en zona mixta post 6-0 y no dudó a la hora de elogiar a su amigo, a ese que cuida tanto dentro como fuera de la cancha en cada una de las concentraciones de los campeones del mundo (y bicampeones de América). “Es normal que se repita la pregunta sobre su futuro, pero ni él lo sabe. Lo importante es que disfruta de cada día”, comenzó.

“Como se dijo alguna vez sobre Jordan, cada vez que entraba a la cancha era un recital, algo que no se volvería a repetir. Con Leo hay que hacer lo mismo y no pensar más allá. Yo lo disfruto, y el día que él no esté más, no quiero haberme guardado nada. Ojalá que esté hasta cuando él quiera”, sentenció De Paul en su charla con el periodista Octavio Petrich..