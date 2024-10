La tajante respuesta de Bielsa sobre si el escándalo con el plantel influyó en el mal rendimiento: “Si usted me…”

Uruguay empató anoche contra Ecuador como local, y los jugadores se fueron silbados del Centenario por los hinchas. El impacto emocional para el técnico, Marcelo Bielsa, fue notable durante la conferencia de prensa ya que todavía resuenan las críticas de Luis Suárez, que "le hicieron perder autoridad" al Loco.

La tajante respuesta de Bielsa

Ante esto, Bielsa fue consultado sobre si esas declaraciones tuvieron un efecto negativo en el plantel y su respuesta fue firme. “No ignoro la situación, pero si usted me dice no lograron jugar bien producto de los episodios que tocó vivir, mi respuesta es ‘no’. Eso no influyó“, expresó sin dudar.

Luego, se refirió al bajón futbolístico por el que atraviesan: "La verdad no es porque hayamos cambiado alguna idea, no es porque no lo intentemos, pero sí coincido que en estos últimos dos partidos se reflejó, especialmente en momentos del partido contra Perú y en el segundo tiempo del partido de hoy".

“El momento del equipo no es sencillo. En este tipo de situaciones darles minutos a jugadores jóvenes, con pocos antecedentes de selección, no sé si ayuda al equipo y si los ayuda a ellos. Hay veces que la inestabilidad es mejor que la toleren los jugadores acostumbrados a este tipo de experiencias“, cerró Bielsa.