La revelación de Scaloni sobre el hat-trick de Messi ante Bolivia: “En un momento me senté y le dije a Aimar…”

Lionel Messi marcó un triplete y brindó dos asistencias para la goleada por 6 a 0 de la Selección argentina ante Bolivia. Un nuevo show del 10 que, a esta alturas de su carrera, nos impone una pregunta muy difícil de responder: ¿nos sigue sorprendiendo o ya no es sorpresa para nadie?

Cuando al entrenador Lionel Scaloni acudió a la conferencia de prensa tras la victoria, le preguntaron justamente por la locura de partido que jugó Messi y en su contestación, dio un intento de respuesta también a la pregunta planteada anteriormente. No solo reconoció estar atónito sino que hasta reveló una charla que tuvo con Aimar.

El tremendo elogio de Scaloni a Messi

"Seguramente haya tenido mejores partidos que este, no se me viene a la cabeza ninguno ahora. Pero es que no deja de sorprender. En un momento me siento y hablo con Pablo (Aimar) y le digo 'bueno, esto es maravilloso'. Disfrutar esto, poder estar sentado en este banco de suplentes y ver las cosas que hace y que su equipo acompañe porque al final el equipo tiene que acompañarlo", reveló Scaloni.

Inmediatamente, reiteró el concepto y reconoció cuál es el único pedido que tiene para con Messi: "Es algo maravilloso y no para de sorprendernos. Que juegue hasta que pueda, es lo único que le pido porque es un placer verlo y tenerlo dentro de una cancha de fútbol".

Por otro lado, hizo un análisis de la victoria: "Ganamos con nuestra identidad, pero el espíritu no lo perdemos nunca. Lo importante es que hicimos un buen partido y la gente se fue contenta". Por último, relevó cuál es el mensaje que baja al plantel: "Ellos saben que hay que seguir en esta línea, porque está nuestra hinchada y porque hay que respetar al rival. También queríamos darle la oportunidad a otros chicos y teníamos que seguir con las mismas ganas e intensidad".