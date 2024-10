La desopilante frase de Messi sobre cómo disfruta seguir en la Selección argentina: "Las boludeces que hago..."

Escándalo de partido del 10 y capitán . Lionel Messi jugó uno de sus mejores partidos con la Selección argentina este martes por la noche en la goleada por 6 a 0 ante Bolivia, en el que el astro argentino anotó un hat-trick y brindó dos asistencias, a Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

Finalizado el encuentro, Lionel Messi brindó una conferencia de prensa en la que reflejó su alegría tras el triunfo. "Es muy lindo venir acá, sentir el cariño de la gente. Me emociona cómo gritan mi nombre, la conexión que hay con ellos, el momento que estamos pasando. La verdad, estamos disfrutando todos. Me encanta estar acá, jugar acá... Estoy feliz por todo esto y el triunfo", sentenció.

Luego, fue consultado sobre sus expectativas para llegar al próximo Mundial: "La verdad es que no me puse fecha ni plazos, solo quiero disfrutar de todo esto. Como dije recién, me emociona estar acá, sentir el cariño de la gente, porque no sé si puede ser lo último".

En ese sentido, agregó que es lo que sigue para pensar en el Mundial 2026: "Me queda el final de temporada, empezar haciendo una buena pretemporada, algo que no me pasó en este año, porque hubo muchos viajes y partidos. Y estaba con la cabeza en la Copa (América). Eso hizo que por ahí me cuide más y a veces es peor. Por eso, quiero terminar bien el año y empezar otra vez", sostuvo. "Es esto lo que me mueve, disfrutar, ser feliz con mis compañeros. A pesar de la edad, parezco que soy un pibe por las boludeces que hago en este plantel. Me siento cómodo con ellos. Y mientras me siga sintiendo así de bien, mientras pueda seguir rindiendo, seguiremos disfrutando".

