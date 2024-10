Rumor bomba en San Lorenzo: el explosivo motivo por el que Romagnoli renunció

Leandro Romagnoli decidió dar un paso al costado en sus funciones como director técnico de San Lorenzo. Tras el empate en Mendoza, que finalizó con el penal errado de Francisco Fydriszewski en el segundo minuto de adición del complemento, el Pipi anunció su decisión.

"Solo nos quedan palabras de agradecimiento para el Pipi y su cuerpo técnico por el trabajo, por la dedicación y en especial por privilegiar siempre a las necesidades de San Lorenzo por sobre todas las cosas", expresó la institución en sus canales oficiales de comunicación junto a una foto del DT.

El motivo de la renuncia de Romagnoli

En este contexto, pasado el mediodía de este lunes se revelaron los motivos que llevaron al ídolo del Ciclón a presentar su renuncia. El encargado de dar a conocer la información fue Tony Arrighi, periodista encargado de seguir el día a día del club para la pantalla de TyC Sports.

"Me enteré cuál fue la gota que rebalsó el vaso y que empujó al Pipi Romagnoli a tomar la decisión de irse. No tiene que ver con el penal ni con lo que pasó después en el vestuario, que tampoco fue tan grave. Hubo reclamos y careos lógicos. Nada más, no pasó a mayores", comenzó.

"La decisión tiene que ver con el viaje de vuelta. Me cuentan que fue demasiado distendido para el momento que vive San Lorenzo. Romagnoli, internamente, dijo 'yo no puedo, no tengo ganas de seguir en un lugar así'. Fue demasiado distendido", sentenció el cronista.