¿Maradona, Messi o Pelé? La tajante respuesta de Pep Guardiola

Pep Guardiola es considerado por muchos como el mejor director técnico del mundo. El español, que dirigió a uno de los mejores equipos de la historia cuando se encontraba al frente de Barcelona, se encuentra actualmente al frente del Manchester City, equipo al que le dio la primera Champions de su historia.

En este contexto, el DT de los Citizens es palabra autorizada para responder una de las preguntas que perdura en el tiempo y la que, sea cual sea la respuesta, dejará tela para cortar. En las últimas horas, el hombre de 53 años fue consultado por el mejor jugador de la historia.

Guardiola eligió al rosarino como el mejor equipo del mundo.

En su diálogo con el programa de televisión italiano, Che Tempo Che Fa, Guardiola no tuvo dudas a la hora de expresarse: "El mejor de todos es Lionel Messi. Capaz le falto el respeto a Diego Maradona y Pelé, pero no me puedo imaginar a nadie como Messi, con su consistencia. Es único".