River lo compró en varios millones, Gallardo no lo pone y su mánager pide “una salida del club”

Rodrigo Villagra llegó a River por pedido de Martín Demichelis y desde que asumió Marcelo Gallardo no ha tenido demasiado protagonismo. El club invirtió una importante sumar por el ex Talleres de Córdoba y esta falta de minutos pone en duda su futuro en el club. Ante esto, su representante expresó que buscarán una salida a fin de año si este panorama no cambia.

"Vamos camino a una salida de River a fin de año. Nos sentaremos y buscaremos la mejor opción para Rodrigo. Él es consciente que River no es Talleres, y que no va a pasar más por las situaciones que pasó", afirmó Marcelo Ferreyra en Radio Continental (AM 590).

Rodrigo Villagra no juega y podría irse de River.

Luego, en la misma línea, explicó: "Marcelo Gallardo decidirá a fin de año si Rodrigo sigue en el club o no. Él se debe a River Plate, y acataremos las órdenes que nos de la directiva. Si el técnico así lo decide o Rodrigo necesita cambiar de aires, nos sentaremos en la mesa a hablar".

"Una de las ventas más importantes en la historia de River fue Enzo Fernández, que fue rescatado en Defensa y Justicia por un préstamo y una repesca… ¿Quién te dice que si Rodrigo tiene la posibilidad de cambiar de aire y recuperar esa confianza que tenía en Talleres no regresa siendo su mejor versión?". agregó.

Por último, afirmó: "A Rodrigo le falta tiempo, un tiempo que River no te lo puede dar. Es tanto el nivel de exigencia que hay que cumplir, que a él le faltaría un poquito más de adaptación. Villagra es tan hincha de River y tan respetuoso que mantuvo el silencio hasta ahora. Hace unos días que vengo hablando con él y pidiéndole que le cuente esta situación al cuerpo técnico. Está sufriendo mucho no poder darle al equipo lo que él soñó de chico".