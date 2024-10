La fuerte reacción de Fonseca cuando le preguntaron si Uruguay le hizo una “cama” a Bielsa: “Me saca las ganas de…”

La derrota de Uruguay ante Perú generó una ola de críticas hacia los jugadores y, algunos rumores, expresaban que le habían hecho "una cama" a Marcelo Bielsa luego de los fuertes dichos de Luis Suárez. Tras la derrota, Nicolás Fonseca habló con los medios y fue consultado al respecto.

La reacción de Fonseca

El futbolista de River fue cambiando el gesto de su rostro mientras escuchaba la pregunta y tuvo una fuerte reacción: "Me parece muy ridículo hablar de esto, me saca las ganas de contestar que se pueda pensar algo así. Somos una selección seria de élite, me sacaste las ganas de contestar la pregunta".

"Se sale trabajando, en la selección no hay muchos días. Parece fácil, pero no es como parece. Nosotros estamos trabajando, haciendo lo mejor para nosotros, para nuestro país y somos los primeros que queremos ganar", expresó con cierta molestia.

Sobre el partido, analizó: “Fue un partido trabado como todos los de Eliminatorias. Nos llevamos una tristeza porque queríamos los tres puntos, pero tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. La línea de tres defensas obviamente la trabajamos, pero como dije, estamos haciendo lo mejor para nuestro país, así que el martes tenemos revancha”.