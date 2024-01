Un descartado por Demichelis se despidió de River y ya tiene nuevo club

Mientras River Plate continúa en la búsqueda de un delantero, a pedido del entrenador Martín Demichelis, con la idea de reforzar el ataque, y maneja distintas alternativas para concretarlo, un descartado por el entrenador se despidió del club en las redes sociales y arregló su llegada a Sarmiento de Junín.

Se trata de Elías López, quien rescindió su vínculo con la institución. El futbolista 23 años solo disputó tres compromisos con la Primera del Millonario y venía de estar a préstamo en Arsenal. Anteriormente, ganó mucho rodaje entre 2021 y 2022 en su primer préstamo en Godoy Cruz hasta que en agosto de ese año sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda y no pudo volver a jugar hasta que recibió el alta médica a partir de marzo de 2023.

El posteo de López.

En el conjunto mendocino llegó a ser parte en 50 partidos y tenía su lugar asegurado antes de sufrir la dura lesión. De esta manera, el lateral, que tenía contrato con River hasta diciembre de 2025 y debutó con Marcelo Gallardo el 28 de julio de 2019 en un empate ante Argentinos, deja el club que lo formó con apenas un puñado de minutos.

"Hoy me toca despedirme del club que me abrió las puertas desde los 11 años. Solo tengo palabras de agradecimiento para todos los que me acompañaron desde mi llegada al club, a mis compañeros, entrenadores, dirigentes, médicos, kinesiólogos y a toda la gente que trabaja en la pensión", escribió en Instagram.

Donde agregó: "Muchas gracias por estos recuerdos tan lindos que nunca voy a olvidar del club que me dio todo y le debo la vida, me llevo los mejores recuerdos y gracias por tanto. Espero que algún día el fútbol nos vuelva a juntar. Gracias".