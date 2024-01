El vicepresidente de Flamengo chicaneó a River tras presentar a De La Cruz como refuerzo: "Hace cuatro años..."

Tras seis años y medio vistiendo la camiseta de River, Nicolás de la Cruz armó las valijas rumbo a nuevos horizontes. En las últimas horas Flamengo hizo oficial la contratación del mediocampista de la Selección de Uruguay, quien estampó su vínculo con el Mengao por cinco temporadas.

En medio de la presentación del hombre de 26 años, quien alzó la voz fue Marcos Braz, vicepresidente de la institución carioca. En medio de su diálogo con el sitio oficial de la institución carioca, el directivo graficó sus sensaciones, habló de cómo fueron las negociaciones y aprovechó para chicanear al Millonario por la final de la Copa Libertadores 2019.

"La gente piensa que como Flamengo pagó la cláusula no hacía falta hablar con River. Teóricamente, es así. Pero si no tienes el apoyo y el compromiso de él, no tiene sentido pagar la rescisión y no hacer las cosas bien con el futbolista. Esto es básico", explicó.

Sobre la crítica de los hinchas por las demoras en las negociaciones, contó: "Vi algunas cosas en Internet: 'Ah, Braz es un estúpido, ¿por qué no pagó la cláusula el año pasado?'. Si entendiéramos que hay un acuerdo con el jugador, incluso podríamos hacerlo. Pero entendí que todavía estaba un poco lejos, un futbolista que competía en varios campeonatos, como la Libertadores, había que respetar ese aspecto deportivo. Por supuesto, siempre señaló el cariño, el respeto y la grandeza del Flamengo para venir a jugar aquí, pero hay un momento para esto, y ese era el momento adecuado".

"Ahora que teníamos luz verde para poder arreglar con el jugador y luego pagar efectivamente la cláusula. Traemos a un jugador de Selección, de Mundial, el mundo árabe también podría haber pagado esta multa... Otros equipos podrían, por supuesto que no son tantos, pero hubo una presentación de todo el contenido de su carrera deportiva, para permanecer cerca de la selección nacional", añadió.

Para finalizar Braz le envió un picante mensaje al Millonario, recordando la final de la Copa Libertadores 2019, que el Mengao logró levantar al dar vuelta el resultado en los últimos minutos del partido: "Tengo que agradecer a toda la gente involucrada en este proceso: a él, a los empresarios, en fin... River no quiso negociar con nosotros. Hace cuatro años ganamos esa final, es un rival nuestro en el continente, y ellos lo saben y no querían reforzar a un rival. Es justo, pero gracias a Dios superamos este obstáculo. Un viejo sueño suyo y nuestro"