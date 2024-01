El desopilante video de Messi con Ibai Llanos, nominado a un premio en España

Hace poco más de dos meses, Lionel Messi obtuvo su octavo Balón de Oro y minutos después de finalizado el evento, el ganador habló en la transmisión en vivo de Ibai Llanos y entre risas le hizo un picante reclamo que ahora fue nominado al "enfado del año" en España.

Este domingo se conocieron las ternas de los 'Premios Esland' donde hay muchísimas nominaciones, pero nadie esperaba encontrar el nombre del capitán de la Selección argentina. Pero fue su cruce, entre risas, con el streamer español lo que lo llevó a meterse entre los potenciales ganadores.

En la transmisión en vivo, el reconocido streamer le preguntó si estaba cansado, pero Messi fue directamente con los tapones de punta: "Estoy enojado con vos, no me gustó lo que hiciste el otro día. Eso de que me mandaste mensaje y después lo hiciste todo público. No te voy a contestar más ahora. No te voy a contestar más porque hacés todo público”.

Incómodo, Ibai le aseguró que había blureado sus mensajes y que no habían salido en su publicación, pero Leo no se detuvo. "No tenés privacidad vos. Yo te contesté bien, de buena onda y vos me lees delante de todos. No lo mostraste, pero lo dijiste. Dijiste lo que te había puesto. La próxima te clavo el visto", subrayó, aunque el enojo siempre pareció medio "en chiste".

Estos premios son entregados por el youtuber y streamer español TheGrefg que reconoce a los creadores de contenidos en streaming para la comunidad hispanohablante. Fueron creados en 2022 y no hay una cantidad fijas de categorías, pero incluyen entre los más importantes a: streamer del año, evento del año, mejor serie de contenido y mejor miniserie de contenido.