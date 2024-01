La tremenda sentencia de Di María sobre el River de Gallardo: “Yo solo veía al…”

Ángel Di María brindó una extensa entrevista en las últimas horas donde habló de todo y de todos. Descartó la chance de estar en los Juegos Olímpicos París 2024, en caso que el equipo de Javier Mascherano logré la clasificación, reafirmó su decisión de retirarse del seleccionado argentino una vez concluida la Copa América 2024 y elogió al River de Marcelo Gallardo.

En diálogo con TyC Sports, el Fideo no pudo evitar sacarse el sombrero: "Yo solo veía al equipo de Gallardo que jugaba y daba diez toques en un mismo partido. Es muy difícil ver eso, que un equipo juegue mucho, que maneje la pelota, es mucho ida y vuelta, mucho roce, en la primera fecha se cagaron a patadas, ja".

"Miro todo, vivo mirando el fútbol argentino. Para mí el fútbol argentino es muy difícil, todos piensan que no pero es una liga muy complicada. Las pretemporadas son puro físico y arena, siguen con lo mismo de antes y a los equipos les cuestan. Pero también veo que los delanteros siempre tienen el espacio en el uno contra uno y eso para mí es favorable, lo más importante", analizó.

Para Di María, el último partido en la Copa América será "el momento indicado" para finalizar su rica trayectoria en el seleccionado argentino, con la obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 como el momento más destacado.

"Me va a doler, pero vienen muchos chicos atrás. Me pasó cuando empecé que había mucha gente grande que seguía y no lo veía bien por momentos. Es hora de dar un paso. Está bien que salimos campeones del mundo, pero hay momentos que hay que dar un paso al costado. Además hay una linda generación que puede seguir por el mismo camino", señaló Fideo.