La explosiva frase de Enzo Pérez tras su ida de River: “Mi familia sabe que en Estudiantes me van a…”

Luego de siete años en River Plate, Enzo Pérez no renovó contrato con el equipo de Martín Demichelis y volvió a una de las instituciones donde más fue feliz: Estudiantes de La Plata.

Con el Pincha, el volante central ya debutó por Copa Argentina y en el inicio de la Copa de la Liga firmó un gran partido en la victoria ajustada ante Belgrano. Tras la finalización del segundo partido, explicó cómo encontró al club: "Conozco mucha gente. Hace 12 o 13 años más o menos que me fui y la verdad que encuentro la misma gente. Es un club de una gran familia y eso me hace sentir contento, pleno, y la confianza que me dan ellos día a día trato de transmitirla con la experiencia que tengo dentro del campo de juego y afuera”.

Mirá el video

Luego, Pérez habló con el sitio oficial del club, con Narella Senia como entrevistadora, en una entrevista en la que dio más detalles del fanatismo de su familia por el Pincha y la identificación que generó en ese club. "En casa estamos muy contentos. Mi hermano más chico es hincha porque vivía lo que fue mi dia a dia de la etapa anterior", reconoció.

"Cuando les comente que vendría al Pincha, me dijeron que tomé una gran decisión", agregó. Además, añadió: "Mi familia conoce el club y a la gente que está acá, saben que me van a cuidar y brindar lo mejor para sentirme cómodo en el día a día".

Por último, el ex River reconoció lo que verdaderamente lo motivó sobre su llegada a Estudiantes. "Cuando uno va terminando su carrera futbolística necesita de ciertos cuidados", reconoció, sin pelos en la lengua.

Enzo Pérez cerró un paso glorioso con la camiseta de River Plate. Allí conquistó ocho títulos nacionales y dos internacionales. Entre ellos, la Copa Libertadores 2018, ganándole la final a Boca en Madrid.