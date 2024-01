La sentencia de Enzo Pérez tras su redebut en el Pincha: “Estudiantes es un club de…”

Estudiantes logró una victoria agónica sobre Belgrano y, tras el partido, Enzo Pérez analizó el triunfo y compartió sus impresiones sobre su primer partido tras volver al conjunto platense. El ex River tuvo un buen partido y se mostró muy contento por haber vuelto a uno de los clubes que lo catapultó a Europa.

"Estoy contento por la victoria. Nos habíamos propuesto hacernos fuertes de local y tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos acá. Es un campeonato corto, entonces no podemos dejar pasar puntos. Y estoy contento porque es un lugar donde me han recibido muy bien”, expresó en diálogo con ESPN.

Donde, luego se refirió a su regreso al Pincha: “Conozco mucha gente. Hace 12 o 13 años más o menos que me fui y la verdad que encuentro la misma gente. Es un club de una gran familia y eso me hace sentir contento, pleno, y la confianza que me dan ellos día a día trato de transmitirla con la experiencia que tengo dentro del campo de juego y afuera”.

“Es un nuevo ciclo, es una nueva temporada. Creo que todos arrancamos con la ilusión de ganar algo. Pero sabemos que eso es largo, que es un trabajo del día a día y nos hemos propuesto eso, de los objetivos que tengamos por delante ir cumpliéndolos, sabiendo que es difícil, que muchos equipos se han reforzado muy bien, que en esta primera fecha a la mayoría de locales les ha costado mucho…Dimos un paso importante en el primer partido así que esperemos seguir por esta racha”, finalizó.