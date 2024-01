La lapidaria palabra que usó Gustavo Costas para definir el partido de Racing en la derrota ante Unión: "Hicimos un…”

Gustavo Costas debutó oficialmente como entrenador de Racing en este nuevo ciclo al mando de la Academia. Lo hizo con derrota por 1-0 ante Unión, como local en el Cilindro de Avellaneda. Finalizado el encuentro, brindó una conferencia de prensa en la que asumió la responsabilidad del resultado y lanzó duras críticas para con su plantel.

"No era lo que esperábamos. La verdad es que hicimos un primer tiempo muy malo. Desastroso. Nos ganaron en todas, muchos duelos individuales. No supimos cómo pararnos", comenzó relatando.

Mirá el video

"En el segundo tiempo fue un poquito más parejo pero tampoco fue lo que queríamos nosotros. Se emparejó el partido, lo emparejamos. Quizás pudimos haberlo empatado pero también pudieron hacernos otro. No voy a poner excusas, se jugó mal y cuando se juega mal casi siempre te toca perder. Una lástima, nada que ver a lo que queríamos", agregó.

En otro pasaje de la conferencia, habló sobre el dolor de la derrota y dejó una fuerte frase sobre el desempeño de los jugadores de Racing."La derrota nos duele y a mí más. Nos duele porque no la esperábamos. Pero más allá de la derrota, me duele la poca personalidad que tuvimos en el primer tiempo. Porque no la pudimos agarrar, nos tuvieron la pelota. Unión no se tiró para atrás en ningún momento. Nosotros no supimos hacerlo, eso es lo que más me duele. Porque cuando no te salen las cosas tenemos que tener actitud, rebeldía. Si no sale lo que planificamos hay que revertir con otras cosas, con actitud. Y eso es lo que no pasó. Ya nos había pasado contra Lanús", reconoció.

Mirá el video

Luego, miró para adelante y habló del partido ante Tigre, mientras reconoció que planea cambios de cara a ese compromiso: "Ahora tenemos que seguir trabajando, tratar de ir buscando alternativas. Hubo chicos que entraron que lo hicieron bien. Tenemos que ver porque tenemos un partido dentro de tres días. Tenemos que aprovechar los cambios que tenemos para estar al 100 por ciento para el partido contra Tigre".