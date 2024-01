La furia de Juanfer Quintero con los jugadores de Unión tras la derrota de Racing: "Es imposible jugar así"

Racing arrancó con el pie izquierdo su andar por la Copa de la Liga, y no precisamente el de Juanfer Quintero. El equipo de Gustavo Costas cayó como local ante Unión, en el Cilindro de Avellaneda. El equipo santafesino logró abrir el marcador temprano en el partido, a los 13 minutos de la primera mitad, y luego fue administrando los tiempos del desarrollo de juego, más allá de algún arrebato de la Academia, ya urgida por buscar un resultado.

Mientras más avanzaba el ataque y se consumía el tiempo, más demoraban los jugadores del Tatengue ante cada reposición, desatando el enojo de todo Racing. Uno de los más fastidiosos con la situación y por la falta de gol de su equipo fue el colombiano Juanfer Quientero, quien en declaraciones pospartido descargó su malestar contra los rivales por la demora.

Mirá el video

Primero, comenzó analizando el desarrollo del encuentro. "Partido muy difícil. No queríamos empezar así. Hoy el campo no se presentaba para hacer nuestro fútbol pero igual no es disculpa. Nos hacen un gol, se cierran todo el partido y a nosotros nos costó entrar y tener esa profundidad. Del resto del partido no diré nada más, intentamos y al final no se nos dio", señaló.

Luego, fue consultado por la jugada polémica en el final, en la que el árbitro Lamolina no sancionó penal por cobrar falta en ataque previa, en contra de Racing. En su respuesta, evadió esa jugada y comenzó a hablar de la estrategia de los jugadores del Tatengue.

"Lo que diga yo no vale. Creo que ellos hicieron muchísimo tiempo, no sé cuánto debía reponer el árbitro (NdR: Lamolina adicionó 10 minutos y luego 1 más). Igualmente no es una disculpa, pero creo que es imposible jugar así, querer mejorar, cuando el fútbol cada día va evolucionando y nosotros haciendo tiempo. Creo que tenemos que dar el ejemplo, empieza por eso", se quejó.

Todavía molesto, sentenció: "Por eso me fastidié. Tenemos que ser correctos con los colegas, no debemos hacer tiempo. Se lo dije al arquero que estaba acalambrado y luego hacía cinco saques hasta los tres cuartos de cancha. Independientemente de eso, en algunos momentos del partido debemos ser correctos con los colegas".