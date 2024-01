El provocador festejo de Santiago Montiel contra los hinchas de River y el: “Fue por…”

River y Argentinos empataron por 1 a 1 en el inicio de la Copa de la Liga. El Millonario se puso arriba en el marcador con un gol de Miguel Borja, cuando se terminaba el primer tiempo. Sin embargo, el Bicho llegó al empate gracias a un golazo de Santiago Montiel, el primo de Gonzalo, quien realizó un polémico festejo, donde le mostró el nombre y número de su camiseta a los hinchas del equipo de Núñez.

Montiel realizó todas las inferiores en River, pero su salida no se dio de la mejor manera. En este contexto, el futbolista habló en la clásica entrevista post partido y expresó: “Una nunca se imagina vivir esto. Yo hice todas las inferiores en este club. Soy hincha de este club, pero el festejo fue por emociones encontradas de todo lo que pasé, de todo el recorrido que hice. Se me cruzó por la cabeza toda familia, mi pareja, mi bebe que está en camino”.

Luego, continuó: “La sensación que no es tan linda es de cuando me fui de acá, que estuve bastante tiempo solo entrenando. Después Argentinos me abrió las puertas y es un club que me está dando todo”.

Por último, mencionó: “Fue solamente un festejo. Si la gente o lo jugadores lo tomaron mal, les pido disculpas. Mi intención no fue provocar a nadie”.

El Bicho rescató un muy importante punto en una cancha siempre complicada como es el Monumental. Ahora, los dirigidos por Pablo Guede deberán poner la cabeza en su próximo partido, que será el próximo miércoles ante Deportivo Riestra.