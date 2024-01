La mala noticia que recibió River sobre un posible refuerzo a horas del debut ante Argentinos

A menos de una semana para el cierre del libro de pases en el fútbol argentino, River continúa moviéndose para reforzar sus filas. La gira por Estados Unidos le dejó al Millonario sensaciones encontradas tras las lesiones que sufrieron algunos de sus futbolistas, quienes estarán varias semanas alejados de las canchas (Pity Martinez se rompió los ligamentos y su recuperación demandará aproximadamente ocho meses). Como consecuencia, la Comisión Directiva se ve obligada a buscar refuerzos.

En este contexto, los directivos del elenco de Núñez recibieron una mala noticia tras al ofrecimiento que habían realizado por un jugador. Se trata de Luciano Rodríguez, el atacante uruguayo del Liverpool de Uruguay que actualmente se encuentra disputando el Preolímpico 2024.

River prepara una nueva oferta para llevarse al juvenil de 20 años.

River intentó adquirir un porcentaje del futbolista que marcó el gol de los charrúas en la final del Mundial Sub 20, donde la Celeste le ganó 1-0 a Italia, pero la respuesta no fue la esperada. De todos modos, desde Núñez no se bajan de la pelea y planifican enviar una nueva oferta.

En un principio el Millonario intentó comprar el 60% del pase del atacante de 20 años en una suma cercana a los siete millones de euros. Teniendo en cuenta que es considerado como una de las grandes promesas el fútbol de aquel país, la misma fue descartada por considerarse escaza para las pretensiones del club.

Días atrás el presidente del equipo uruguayo, José Luis Palma, rechazó la oferta formal que llegó desde el Feyenoord de Países Bajos. El elenco neerlandés puso sobre la mesa diez millones de euros, más otros cuatro por cumplir objetivos y además lo dejaban seis meses más a préstamo en Liverpool. La Comisión Directiva tazó a Rodríguez en 15 millones de euros por el 70% de su ficha.