Scaloni y la fuerte predicción sobre si Messi llega a jugar el Mundial 2026: "Hay futbolistas que con esa edad..."

Las incógnitas que se sembraron luego de que la Selección argentina le ganase a su par de Brasil, relacionadas a la continuidad de Lionel Scaloni, ya se descartaron. El propio DT, recientemente en una entrevista, confirmó que va a continuar y habló de la continuidad del propio Lionel Messi.

Esta vez, fue el protagonista estelar de una extensa entrevista, esta vez, con el diario Marca de España, donde también se refirió a su decisión de continuar al mando del equipo y de lo que es necesario para seguir compitiendo.

Por un lado, reconoció que la vara está alta tras los últimos títulos del equipo. "Cierto, el listón está muy alto, no sé si habrá algo más alto. Pero ¿y qué hago? ¿Me voy ya para casa, me siento en el sofá y se terminó esto para mí a los 45 años...? ¡¡Nooo!! Lo bonito es que habrá un momento de dificultad, seguro, todos lo han tenido y nosotros lo tendremos. Y en esa dificultad habrá que volver a salir arriba, como hemos hecho antes", analizó.

Scaloni habló sobre los últimos partidos de Messi. (Foto: archivo)

Luego, se refirió a su fuerte frase en el Maracaná con la cual puso en duda su continuidad: "Cuando dije que había que reflexionar era un momento importante. Se vienen cosas buenas, la Copa América, y de aquí a dos años con el Mundial es un momento donde hay que pensar, sobre todo tenemos que tener claro qué es lo que queremos con la selección, dar oportunidades a otros chicos que vienen empujando desde atrás. Era hacer un resumen de lo que venía y creo que era el momento". Luego, añadió: "Había cuatro meses hasta el siguiente partido y era importante, como dije, parar la pelota. Creo que fue positivo porque nos hizo reflexionar sobre lo que viene".

Por otro lado, Scaloni habló de la posibilidad de que Messi juegue en el Mundial 2026: "Hoy te digo que hay futbolistas que han jugado con esa edad, y en el caso de él no me extrañaría. Pero falta tanto, y hoy en el fútbol el tiempo pasa rapidísimo y cuando te das cuenta... Yo creo que sí. A nivel físico no tengo dudas, sólo a nivel mental y eso depende de cómo esté él".

Finalmente, Scaloni fue consultado sobre cómo se imagina el último partido de Messi, Di María y Otamendi. El DT fue claro: "Al final llegó un momento en que de la Selección argentina se fue Maradona, se fue Ruggeri, se fueron grandes jugadores y Argentina siguió. Dolerá un montón porque son grandes jugadores que han dado tanto, pero tenemos la obligación, porque la Selección argentina, más allá de Leo o de Maradona, siempre ha sido una selección potente, y tendremos el reto de seguir siéndolo sin ellos".