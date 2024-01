El vicepresidente de River liquidó a Rondón tras su polémica salida del club: "Si me lo cruzaba se lo hubiera dicho"

Pese a haber contado con la banca de Martín Demichelis, quien lo ratificó como titular pese a las dudas que había sobre su figura, Salomón Rondón eligió emigrar del mundo River. En la previa de la final del Trofeo de Campeones, el delantero les comunicó a los directivos su postura de dejar el club en el actual mercado de pases.

Tras abonar la cláusula de rescisión, días más tarde el hombre de la Selección de Venezuela fue oficializado como refuerzo de Pachuca. Justamente el elenco mexicano fue rival del Millonario en la gira que ambos realizaron por Estados Unidos días atrás. Allí se dio el reencuentro del atacante con sus excompañeros.

El directivo cruzó a Rondón por sus dichos.

En el partido a Salomón Rondón se lo notó con especiales ganas de ganar y demostrar su nivel. En el medio tuvo cruces picantes con Nacho Fernández y Matías Kraneviter, los cuales no pasaron a mayores. Tras el partido enfrentó los micrófonos y le envió un palito a River.

En este contexto quien salió al cruce y liquidó al atacante fue Matías Patanian. El vicepresidente del Millonario habló con Súper Mitre y manifestó: "Me sorprendieron las declaraciones de Rondón, no su salida. Considero absoluta y extremadamente injusto lo que dijo, no me gustó. Si me lo cruzaba se lo hubiera dicho".

Para finalizar, el dirigente de River fue consultado sobre las escasas incorporaciones del actual mercado de pases: "No nos dormimos, venimos trabajando desde diciembre. Hicimos uno amplio en julio y no pensamos hacer demasiadas incorporaciones en este".