El papá de Dibu Martínez y una frase que estremece a los hinchas de un equipo grande: “En Argentina solo va a…”

De ser un arquero ignoto para una buena parte del país futbolero, el Dibu Martínez se ganó la camiseta titular de la Selección argentina y no la soltó más, convirtiéndose en uno de los principales ídolos del equipo. Hoy disfruta un presente muy positivo no solo en el equipo de Scaloni sino también en Aston Villa de Inglaterra, equipo en el que quiso quedarse a pesar de algunas ofertas de clubes gigantes de Europa.

El arquero, al haberse ido a la edad de 16 años a vivir y jugar en el exterior (Arsenal de Inglaterra), no tuvo la posibilidad de jugar en el fútbol argentino, aunque sí hizo las divisiones inferiores en Independiente.

Este jueves, el padre del Dibu Martínez brindó una entrevista la señal televisiva de TyC Sports en la que confesó que su hijo tienen intenciones de regresar al país. "Por lo que sé de Emi, si él quiere venir, que va a venir a Independiente y no a otro club, quiere venir sano con 36 o 37 años. No quiere venir a terminar la carrera a Independiente mal", señaló. Además, agregó: "No lo descarta para nada".

Por otro lado, sobre un hipotético caso en el que pueda recorrer cada cancha del fútbol argentino y recibir una ovación, Alberto Martínez agregó: "Si Dibu va a la cancha de Racing yo pienso que lo van a aplaudir".

En la mesa hablaban sobre la dificultad que se dé su regreso, considerando la cuestión familiar -su esposa es portuguesa-, cuando el propio padre de Emi Martínez se preguntó, para sembrar la incógnita: "¿Por qué se hizo una casa acá Emi?".