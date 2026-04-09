El desgarrador testimonio de Gianluigi Donnarumma tras quedarse afuera de otro Mundial con Italia: "Duele muchísimo, me costó asimilarlo"

Gianluigi Donnarumma habló por primera vez tras la eliminación de la Azzurra del Mundial 2026 y lanzó un duro relato de lo que vivió en los primeros días.

La eliminación del Mundial 2026 fue un golpe duro de asimilar para Italia. La Azzurra, cuatro veces campeona del mundo, se quedó a las puertas de disputar la cita mundialista y por tercera vez al hilo no disputará una Copa del Mundo (tampoco la jugó en Rusia 2018 y Qatar 2022).

Mientras se inicia un nuevo proceso dentro de la Federación de Fútbol Italiana, Gianluigi Donnarumma habló por primera vez tras el fracaso frente a Bosnia y lanzó un desgarrador testimonio sobre cómo fue vivir esos primeros días post eliminación.

El desgarrador testimonio de Donnarumma tras quedarse afuera de otro Mundial con Italia "Fueron días duros y agotadores, como para todos los italianos que realmente queríamos volver al Mundial, como yo y todo el equipo. Lamentablemente, no lo logramos, y tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Duele mucho, de verdad, muchísimo. Me costó asimilarlo los primeros días , pero tenemos que volver a empezar y seguir adelante, reaccionar", sentenció en diálogo con Sky Sport.

Gianluigi Donnarumma El desgarrador testimonio de Gianluigi Donnarumma tras quedarse afuera de otro Mundial con Italia EFE Luego, el arquero del Manchester City negó rotundamente las versiones de que el plantel habría solicitado premios por lograr la clasificación: "Me dolieron los comentarios, las palabras que se publicaron. Como capitán, nunca le he pedido ni un solo euro a la selección. Lo que la selección da es un regalo a los jugadores que se clasifican para un torneo, y eso es todo; nadie le ha pedido nada a la Federación . Nuestro regalo era ir al Mundial, pero lamentablemente no se dio. Nadie pidió premios; era una recompensa que la selección da cuando nos clasificamos", reveló.

Las salidas de Gattuso y Buffon Finalmente, Donnarumma se quebró a la hora de hablar sobre las salidas de Buffon y Gattuso, quienes fueron removidos de sus cargos tras el nuevo fracaso itálico: "Una relación maravillosa, incluso con el presidente. Lo sentimos mucho por ellos también. Es normal sentirse responsable de todo lo que está pasando ahora, y duele. Pero tenemos que seguir adelante”, comenzó entre lágrimas.