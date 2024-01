La frase bomba de Scaloni sobre la continuidad de Messi en la Selección argentina: "Creo que…”

El 2024 puede ser un año trascendental para la Selección argentina. La Copa América a disputarse entre junio y julio marcará el cierre de la era de Ángel Di María, a quien puede acompañarlo una serie de referentes que no tienen para nada confirmada su continuidad tras esa competencia.

El entrenador Lionel Scaloni es uno de ellos, ni más ni menos. Se plantea difícil prever un 2025 con el entrenador considerando que fue él quien puso en duda su continuidad hasta antes de la Copa América, la que luego terminó por ratificar este miércoles, en entrevista con Sky Sports.

"Se ha hablado mucho pero yo siempre dije la verdad. Habían momentos para pensar y saber qué hacer. Eso no era una despedida ni nada, solo era pensar cómo continuaba la Selección. El momento también para darle espacio a los jóvenes y eso para nosotros era importante", reconoció el DT.

Sin embargo, darle espacio a "los jóvenes" para nada implica desplazar de la Selección a Lionel Messi, otro de los que aún no confirmó su continuidad tras esa competencia, aunque sí ha reconocido que ve muy difícil que compita en el Mundial 2026.

Sobre la posibilidad de que Messi deje la Selección también se refirió Scaloni, quien aseguró que no está en sus planes no convocarlo. "Continuará hasta que diga lo contrario. Yo no seré el que diga que no va a venir más. Creo que sí, que él sigue, sobre todo porque es feliz dentro de un campo de juego. Es feliz ahí. Es realmente él jugando a la pelota. Siempre decimos que debe continuar hasta que no pueda hacerlo, porque después será aún más difícil para él. Sin embargo, para todos será duro no volver a verlo en el campo".