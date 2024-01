La emotiva despedida 2.0 de Valentín Barco de los hinchas de Boca: "Desde chico..."

Lo que parece haber sido una de las novelas del verano, llegó a su fin. Tras días intensos de negociaciones cruzadas y dardos cruzados entre ambos bandos, finalmente Valentín Barco rescindió su contrato con Boca y firmó por cuatro temporadas y media en el Brighton de Inglaterra.

Tras sus declaraciones, donde salió a desmentir parte de las versiones que había dado Raúl Cascini ante la prensa, el juvenil decidió utilizar las redes sociales para despedirse del club de sus amores. A través de un emotivo posteo en su cuenta de Instagram, el jugador le habló a los hinchas del Xeneize.

El posteo de Barco en Instagram.

Para comenzar, Barco escribió: "Quería despedirme de ustedes. De los hinchas. De lo más lindo que tiene Boca. Su gente. Gracias por el apoyo desde que estaba en Reserva. Me bancaron desde el primer momento, me ovacionaron y me hicieron el pibe más feliz del mundo".

"Desde chico tenía un sueño: jugar en Boca y lo pude cumplír. Gracias a los dirigentes, a los empleados de la pensión, utileros, personal del club, todos los CT y compañeros que tuve en estos 10 años en Boca. Me llevo los mejores recuerdos", añadió Barco junto a un carrusel de fotos en el que repasó parte de su estadía en el club desde niño a la actualidad.

Para finalizar, el polifuncional futbolista que disputó 35 partidos y marcó dos goles, sentenció: "Siempre seré un bostero más a la distancia. Gracias a todos y sepan que siempre dejé todo en cada pelota que jugué. Muchas gracias Boca".