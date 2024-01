Demichelis reveló por qué tardó en darle minutos al Diablito Echeverri en River: “Le costaban muchísimo los…”

Tas un semestre entrenando con el primer equipo de River, con apenas un puñado de minutos en Primera, Diablito Echeverri se ganó un lugar en la recta final del año y no la desaprovechó. Tras romperla en el Mundial Sub 17 de Indonesia, el juvenil ingresó desde el banco en la semifinal de la Copa de la Liga ante Rosario Central y días más tarde, también ante el Canalla, fue titular en la final del Trofeo de Campeones.

En este contexto, y teniendo en cuenta el rendimiento mostrado dentro del campo de juego, Martín Demichelis reveló el motivo por el cual tardó en darle minutos a la joyita del club: "Los chicos tienen que aprender a convivir las 24 horas dentro de esta exigencia e irán marcando para qué está cada uno. El máximo deber como entrenador es interpretar las prestaciones de cada chico”.

Echeverri la rompió en el Mundial Sub 17 y se terminó de ganar su lugar en River.

“Yo sé que la gente pedía desde mitad de año por Claudio Echeverri y siempre lo fui hablando con él. Cuando subió con nosotros le costaban muchísimo los entrenamientos y por eso estuvo bajando a jugar en Reserva. E incluso cada vez que bajaba a jugar a Reserva no terminaba los partidos y jugaba 60 minutos", añadió el DT de River.

Sobre el cambio que hubo tras la Copa del Mundo, Demichelis explicó: "Ya después del Mundial Sub 17, Claudio volvió preparado, lo vi con la preparación para estar en la Primera y por eso ingresó en la semifinal de la Copa de la Liga contra Rosario Central y jugó el Trofeo de Campeones. A veces la gente se apresura… Nosotros estamos día a día con el jugador y vemos cuándo está preparado”.

Para finalizar, con respecto a la citación de último momento de Echeverri a la Selección argentina Sub 23, el DT sentenció: “Hablé con Javier Mascherano de forma privada, nos dijimos lo que nos teníamos que decir y hemos conversado y llegado al consenso de algún modo. Ya está, la realidad es que Claudio tenía que estar en la Selección. ¿Si me disgustó? Y... Pero no solo a Martín Demichelis le ha tocado ceder a un jugador, los otros clubes también prestaron jugadores para el Preolímpico. En este caso nos convocaron un jugador que ha vivido en estos meses emociones muy fuertes...”.