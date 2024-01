La tajante sentencia de D'Onofrio sobre las declaraciones de Echeverri: "Creo que..."

"De renovar no voy a renovar pero si me voy a quedar un año o seis meses a disfrutar y después vemos qué pasa", fue la frase con la que el Diablito Echeverri se robó todas las miradas, incluso dejando en segundo plano la coronación de River en el Trofeo de Campeones.

Desde entonces, gran cantidad de personajes del mundo del fútbol se refirieron a esta inusual situación. Uno de los últimos en hablar fue Rodolfo D'Onofrio, palabra autorizada para hablar sobre lo que sucede en el Millonario. El expresidente del club de Núñez fue contundente a la hora de dar su opinión.

Echeverri aseguró que no firmaría la renovación de su contrato tras la coronación del Millonario en el Trofeo de Campeones.

"Soy un ex presidente y hago de ex presidente. No me meto en nada, pero te puedo contar lo que de alguna manera saben todos. Creo que pecó de inocencia en contar algo que por ahí podía ocurrir. Es una lástima que lo haya dicho. Espero que los hinchas de River lo comprendan y lo entiendan", manifestó.

A la hora de referirse a la diferencia económica que existe entre el fútbol del Viejo Continente y el de nuestro país, D'Onofro expresó: "No podemos pagar lo que le ofrecen en Europa. No lo que pagan para comprar porque vos podés decir que 'no lo vendo'. El problema que tenés es que cuando vienen, te ponen la cláusula y al chico le ofrecen unos millones que en Argentina no se pueden pagar".

Para finalizar, sobre la llegada de Echeverri a River, sentenció: "En el caso mío, como presidente lo traje. Lo fuimos a buscar a Chaco, lo tuvimos con nosotros, lo cuidamos, le alquilamos un departamento y se portó 10 puntos. Tiene todo el derecho de hacer lo que hace. Yo no lo critico. Es la vida, es lo que puede ocurrir".