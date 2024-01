La decisión que tomó Boca tras el sí de Luka Romero para negociar con el Milan

El rumor de un posible contacto entre Luka Romero y la dirigencia de Boca se convirtió en la novela del mercado de pases. El talentoso mediapunta no tiene continuidad en el Milan de Italia y está buscando, tanto él como el club, una salida a préstamo que sirva de cara al futuro.

En principio, en el primer contacto, los allegados a Romero confirmaron el sí del juvenil para que Boca intente destrabar su préstamo. Luego, sería responsabilidad del club en una negociación bilateral con el dueño de su pase.

Mirá el video

Ahora, se supo que el Xeneize ya tiene en mente una oferta y los diálogos con el Milan comenzaron. Según la información brindada por el periodista Tato Aguilera en TyC Sports, Boca pretende un préstamo por al menos 18 meses, hasta mediados del 2025, con la condición de que no exista una cláusula de repesca que le permita a Milan cortar el préstamo en los primeros seis meses, algo que desde el club italiano pretendían.

Aún más complicado, el Xeneize intentará gestionar una opción de compra, lo que no sería sencillo porque el Milan no quiere ofrecer esa posibilidad de venta. Una opción podría ser acordar la opción de compra de un porcentaje de la ficha de Luka Romero. Todo esto se da en medio de la negociación de otros dos clubes italianos con el Rossonero por el préstamo de la joya argentina. Uno de ellos es el Como 1907, de la Segunda División, opción que no seduce tanto al jugador.

Mientras tanto, el juvenil de 19 años sigue entrenándose en Milan. Desde su entorno confesaron que ve con buenos ojos jugar en el fútbol argentino por primera vez, lo que sería una ventaja para Boca.