Rally Dakar: Manuel Andújar es penalizado, pierde la etapa y Alexandre Giroud lo acecha

uD83CuDFC1 Stage 7?? - Quads ??



Provisional top 3:

uD83EuDD47 Alexandre Giroud

uD83EuDD48 Manuel Andújar

uD83EuDD49 Juraj Varga



Giroud takes the win, moving within 6'20" of Andújar in the overall standings, after a 15-minute penalty for missing a waypoint for Andújar.



See the full results and standings here… pic.twitter.com/Hk4wd7xDcp