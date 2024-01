La pregunta sobre la Libertadores 2019 que incomodó a De la Cruz en su presentación en Flamengo: "Eso me hace sentir muy..."

Nicolás de la Cruz armó las valijas y emigró rumbo a Brasil, donde fue presentado como nuevo futbolista de Flamengo. El mediocampista uruguayo abandonó River luego de seis años y medio donde consiguió levantar ocho títulos (seis en el plano local y dos en el internacional).

En las últimas horas el hombre de 26 años habló en la conferencia de prensa donde tuvo su primer contacto con los medios de aquel país. Allí vivió un incómodo momento cuando fue consultado por el duelo entre el Millonario y el Mengao por la final de la Copa Libertadores 2019.

Con intenciones de no entrar en detalles, De la Cruz expresó: “Eso me hace sentir muy incómodo porque no me gusta perder a nada, y más una final de Copa Libertadores. El sentimiento era de mucho dolor, decepción. Nos preparamos para ganar esa copa, no sucedió. Creo que fue un partido parejo, pero bueno... Ahí termina la respuesta mía”.

A la hora de revelar el motivo por el que se inclinó por Flamengo, contó: “Tomé la decisión hace tiempo con mi familia. Sentía que el club me quería y eso era fundamental para mí. El proyecto que me presentaron era importante, un contrato de muchos años que yo quería. Quería un contrato largo porque me permitirá conseguir muchas cosas. Tengo un proyecto de vida, tengo mis hijos y quiero estar cerca de casa. Aquí hay un ambiente sano y puedo seguir vinculado a mi familia. Para mí fue una combinación de muchas cosas estar aquí”.

Para finalizar, De la Cruz sentenció: “Es un gran placer vestir los colores de esta gran institución. Ha habido muchas complicaciones. Siempre he decidido llevar esta camiseta. Estar ahí es un gran orgullo. Ellos tomaron la decisión de contar conmigo, de contar con mis servicios, en todo momento supe que me querían aquí”,