La imagen que subió el hijo de Lavezzi en medio del hermetismo por su salud

Tomás, el hijo de Ezequiel Lavezzi volvió a usar las redes sociales para enviar un mensaje vinculado a su padre, luego de que la salud del exjugador de la Selección argentina se convirtiera en una incógnita desde que ingresó a la Clínica Dharma, especializada en tratamiento en "Psiquiatría y Salud Mental".

En principio, el único hijo del ex atacante de San Lorenzo fue el encargado de transmitir tranquilidad ante el episodio que sufrió Lavezzi y las especulaciones sobre su estado: "Mi papá se encuentra bien y en tratamiento, dejen de inventar cosas que no son verdad". "No tiene ninguna sobredosis ni nada de lo que dicen", escribió Tomás Lavezzi en su cuenta de Instagram.

El posteo de Tomás.

Este jueves, el adolescente de 18 años volvió a utilizar la red social para compartir una foto en la que se los ve abrazados y disfrutando de una salida al mar. A un costado de lo que parece ser un muelle, el joven escribió un emoji de corazón negro. Por otra parte, el entorno familiar del ex jugador de San Lorenzo evitó dar declaraciones y aclarar que es lo que le pasa a Lavezzi.

En las últimas horas, trascendió que antes de que Lavezzi sea internado, habría sufrido una estafa que "lo tiene atormentado" y podría haber influido en su ánimo. "Lavezzi en estos últimos meses lo tiene angustiado y deprimido un tema de dinero. Él mismo me lo confirmó. Yo sé que esto al lado de todo lo que se habla es irrisorio, pero a mí me aseguran que este tema que te voy a contar fue lo que más lo preocupó en el último tiempo, es algo que lo atormenta", contó Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Que luego agregó: "Tiene que ver con una cifra de dinero importante que nunca cobró, y lo que pasa con eso es que esa estafa que habría sufrido, la sufrió de un amigo, a él eso le dolió muchísimo y todavía no puede superarlo, no voy a ahondar en detalles, pero tengo el nombre de la persona que lo habría estafado y todos los datos".