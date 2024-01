Un equipo de la MLS está interesado en comprar a Borja: ¿se va el colombiano de River?

A las oficinas de River llegó una oferta por Miguel Ángel Borja desde la MLS. El equipo interesado en el colombiano es el Austin FC y resultaría insuficiente para sacar al delantero del Millonario. Además, desde Núñez no tendrían interés en desprenderse del futbolista por el momento.

La oferta del equipo estadounidense fue de 3.5 millones de dólares por el 80% de la ficha. La oferta no será aceptada porque el monto resulta muy bajo y porque Borja hoy es la principal opción de ataque que tiene Martín Demichelis. Por detrás del ex Junior aparecen Facundo Colidio, quien no es nueve de área, y Agustín Ruberto, que todavía no debutó en Primera.

El colombiano cuenta con vínculo vigente hasta diciembre de 2025 y la única opción para que se vaya del Millonario es que se pague la cláusula de rescisión, que asciende hasta los ocho millones dólares.

La llegada del delantero a River se dio a mediados de 2022 a cambio de siete millones de dólares por la totalidad del pase. Desde ese momento, disputó 61 partidos y anotó 23 tantos. Si bien es cierto que en 2023 fue casi siempre la segunda opción de Demichelis, el panorama en este 2024 apunta a ser totalmente distinto.