La tremenda frase de Tevez sobre la fallida pretemporada en Miami: "Hay gente que estafó a Independiente que trabaja en la Superliga"

Hace unos días atrás, Independiente tenía todo listo para subirse un avión con destino a Miami para realizar la parte más ardua de su pretemporada. Sin embargo, Black and White INC, empresa organizadora, no brindó las garantías necesarias y desde la dirigencia del Rojo decidieron que el plantel se quede en Buenos Aires.

En este contexto, se debió realizar una planificación a contratiempo y finalmente los dirigidos por Carlos Tevez fueron acogidos por la AFA para realizar su preparación en el Predio Lionel Andrés Messi.

Este miércoles, el Apache brindó una entrevista televisiva, habló de lo ocurrido con la pretemporada y dejó una muy fuerte acusación: “La empresa es conocida, no es ninguna empresa que no es conocida. Hay gente que trabaja en esa empresa trabaja para la Superliga”.

Luego, continuó: “No es que el cuerpo técnico presentó una empresa que es desconocida. La empresa es conocida y gente que ha estafado a Independiente, es gente que trabaja en la Superliga, que los vemos domingo tras domingo”.

De esta manera, el entrenador dejó una muy fuerte declaración, aunque dejó en claro que esta situación ayudó para que el grupo salga fortalecido: “Se nos cae la pretemporada subiendo al avión y fueron seis piñas que nos dieron, pero al otro día estábamos entrenando doble turno como si nada”.