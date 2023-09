Qué dijo el DT de Sporting KC, próximo rival de Inter Miami, sobre la ausencia de Messi: "Para nosotros no..."

Mientras los argentinos disfrutaron de la magia de Lionel Messi ante Ecuador, en el Inter Miami se agarran la cabeza por la ausencia del 10 en los próximos partidos de la MLS. El conjunto de Tata Martino no puede perder puntos si quiere meterse a los playoffs por la ventana y está clarísimo que la baja del astro cambia por completo el panorama. Esto lo sabe el entrenador del Sporting KC, próximo rival de las Garzas, aunque aseguró que su equipo debería enfrentar el encuentro de la misma manera.

En conferencia de prensa, Peter Vermes se refirió a la sensible ausencia de la Pulga en el conjunto de South Beach: "Creo que siempre tenes que ser conciente de lo que es tu oponente y, obviamente, tenés que tener mucho más cuidado si Messi está en el campo de juego. Por algo es el mejor del mundo, pero eso forma parte de la preparación ante cualquier rival", expresó.

No obstante, el DT del conjunto de Kansas City dejó en claro que su equipo no debe salir más relajado debido a que Inter Miami no cuente con su máxima figura: "Para nosotros, no importa verdaderamente quién esté jugando porque, como bien dijiste, ellos tienen un muy buen plantel. Tienen muchos jugadores de gran nivel y calidad, entonces nada cambia para nosotros", sentenció.

La tabla de la Conferencia Este: Inter Miami está a ocho puntos del repechaje a playoffs.

Sporting KC está bastante cerca de los playoffs en la Conferencia Oeste.

En la misma línea, Vermes, quien dirige a Sporting KC desde 2009 y ganó cuatro títulos con la franquicia, analizó la racha del equipo de Messi: "Tenemos que salir con la mentalidad de que haremos nuestro juego, con mucha concentración porque ellos probaron que vienen de ganar muchos partidos en la Leagues Cup y obtener grandes resultados en la MLS con diferentes jugadores y formaciones", afirmó.

Este sábado, Inter Miami recibirá a Sporting KC por primera vez en su historia, una de las tantas particularidades que tiene la MLS. Dicho partido será en el DRV PNK Stadium y comenzará a las 20:30 de Argentina, bajo la atenta mirada de Messi desde Buenos Aires.