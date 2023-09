La preocupante explicación de Scaloni sobre la salida de Messi en el 1-0 ante Ecuador: "Me pidió el cambio porque..."

Luego de disfrutar del golazo de tiro libre, todos los hinchas, tanto en el Monumental como en sus hogares, se sorprendieron al ver que Lionel Messi era reemplazado sobre el final del triunfo de la Selección argentina. Como era de esperarse, Lionel Scaloni tuvo que responder a las preguntas sobre la salida del 10 y aseguró que no fue iniciativa suya, sino del capitán.

En conferencia de prensa, el DT campeón del mundo explicó por qué sacó al astro de la Albiceleste, que nuevamente le dio el triunfo al equipo ante un durísimo rival como Ecuador: "Messi me pidió el cambio. Si no, no lo saco. Después veremos qué tiene", aseguró.

Más adelante, Scaloni volvió a recalcar que fue pedido del 10 y que no sabe qué pasará de cara al viaje a Bolivia: "No sé que tiene. Pidió el cambio porque tenía algo, pero no sé que tiene. Es todo muy reciente, esperemos mañana", insistió.

