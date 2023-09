El tajante mensaje del presidente de Rosario Central a Di María: "La ultima vez que vino a Rosario hubo..."

El pasado 18 de diciembre, mismo día en el que la Selección argentina se coronó como campeona del Mundial de Qatar 2022, Rosario Central convocó a sus socios para elegir a su nueva Comisión Directiva. Con un total del 78% de los votos, Gonzalo Belloso fue electo como el mandamás de la institución.

En las últimas horas fue el flamante presidente del Canalla quien alzó la voz y habló de todo. En la conferencia de prensa ofrecida este miércoles al mediodía en el Salón Centenario del estadio Gigante de Arroyito, el exjugador de la institución se refirió al sueño de repatriar a un hijo pródigo de la casa como lo es Ángel Di María.

El presidente de Rosario Central habló en conferencia de prensa.

(Foto: @FiestaPajarito)

"La última vez que Angelito vino a Rosario hubo un malentendido, pero quiero aclarar que él le ha dado mucho al club y que no necesita venir si no quiere, lo mismo que si quiere venir al Gigante tiene siempre las puertas abiertas, así como el día que quiera volver a jugar en Central", manifestó Belloso.

Además, se refirió a la situación en la que encontró el club a la hora de asumir su nuevo cargo: "Las anteriores gestiones no pagaron deudas desde hacía seis o siete años y chequearon deuda a 40 días de que asumimos como para que explotara todo; todos los asesores nos recomendaban hacer una convocatoria de acreedores pero no la hicimos porque los principales acreedores eran los clubes dueño de pases de jugadores, clubes de origen, la AFA y la FIFA, y si lo hacíamos hubiera sido como si una carnicería no le pagara al frigorífico: no tendría qué vender".

Por último, Belloso se refirió al proyecto que habla de una ampliación del Gigante de Arroyito, la casa de Rosario Central: "Con un grupo de amigos entre los que hay ingenieros y arquitectos armaron un proyecto de ampliación del Gigante en unos 6 mil o 7 mil lugares, en una reforma que contempla bajar seis o siete escalones, hacer nuevos vestuarios con un acceso único, mudar los bancos de suplentes hacia el lado del río y hacer un nuevo acceso a la popular de Génova, donde hoy el socio debe caminar 150 metros para llegar, además de ampliar el estacionamiento".