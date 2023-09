Owen Wilson vio a Messi en Los Ángeles y lo llenó de elogios: “Estoy emocionado, él es mi…”

Lionel Messi se saludó con un cálido abrazo con el actor Owen Wilson tras la victoria del Inter Miami sobre Los Ángeles FC por la Major League Soccer (MLS), luego de que el artista reveló antes del partido que el rosarino es su "jugador favorito en el mundo" y que estaba emocionado de poder conocerlo.

"Messi es mi jugador favorito del mundo. Me puse tan feliz cuando Argentina ganó el Mundial", señaló Wilson en diálogo con ESPN donde además dijo: "Conocí al relator que gritaba: ´Argentina campeón del mundo´ mientras empezaba a llorar. Estoy emocionado como un niño en Navidad. Es como cuando vi por primera vez a Michael Jordan, es la misma sensación".

El abrazo entre Messi y Wilson se dio cuando el futbolista se acercó a la zona donde se encontraban los invitados VIP al encuentro que contó con la presencia de otras celebridades, como Will Ferrell, otro de los accionistas que apostaron por la franquicia californiana, Leonardo Di Caprio, Tom Holland, Toby McGuire y la cantante Selena Gómez.

Músicos aficionados al fútbol estadounidense como el británico Liam Gallagher, ex cantante de la banda Oasis; Bobo, líder de Cypress Hill, y el grupo Rage Against the Machine, se mostraron en escena frente a los 25 mil espectadores del recinto BMO, para disfrutar de la última gala del capitán del seleccionado argentino, antes de viajar hacia Buenos Aires.

Las estrellas del básquetbol de la NBA como la leyenda de Los Ángeles Lakers y co-propietario de LAFC, Magic Johnson, estuvo presente junto a LeBron James, figura actual de la franquicia púrpura, además de James Harden, base de los Philadelphia Sixers, también dueño minoritario del Houston Dynamo, próximo rival del Inter en la final de la Lamar Hunt US Open Cup.